Жителя Новоалтайска ждет суд за то, что он насмерть сбил пешехода в январе этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел днем 19 января этого года. Пьяный мужчина сел в свою иномарку и на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Спасской сбил молодую женщину. Она скончалась на месте происшествия.
Водитель автомобиля хотел скрыться с места происшествия, но его задержали свидетели аварии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания подсудимого виновным ему грозит до семи лет лишения свободы.
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