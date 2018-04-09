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Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ информации об аварийном состоянии Катунской общеобразовательной школы в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном управлении СКР, учреждение расположено в поселке Катунский Смоленского района.
"Учащиеся и сотрудники образовательного учреждения вынуждены обучаться и работать в опасных для жизни и здоровья условиях по причине постоянного протекания кровли здания, неисправности электропроводки и электроприборов", — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
В ходе проверки следователи установят, насколько соответствует действительности эта информация, а также оценят действия лиц, которые несут ответственность за безопасность школьников.
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