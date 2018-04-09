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Специальную фан-зону во время чемпионата мира по футболу в России организуют в Барнауле в Парке спорта имени Алексея Смертина. При этом сейчас решается вопрос, какие еще мероприятия пройдут в муниципалитетах Алтайского края во время грандиозного спортивного события.
Как сообщил вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, главная фан-зона будет располагаться в Парке спорта Алексея Смертина. При этом все площадки для болельщиков должны быть креативными.
"Мы не хотим повторяться. Если мы что-то и будем делать, какие-то массовые спортивные мероприятия, то они должны проходить впервые. Любые предложения от молодежи мы готовы принять, чтобы не делать все то же самое, что и 10 лет назад. Нам нужна своя, алтайская история. Только у нас во время выборов была акция: тот, кто пришел голосовать впервые, получал бесплатный абонемент на любой спортивный объект. Нигде в регионах еще такого не было", — отметил Андрей Щукин.
По его словам, нужно приумножить этот положительный эмоциональный фон от первенства мира. Сам Андрей Щукин надеется, что национальная команда России выйдет из группы. Он напомнил, что в составе сборной играет воспитанник барнаульского футбола, полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.
Также на чемпионате мира по футболу будут работать 14 добровольцев из Алтайского края. Они отправятся на весь месяц в разные города страны и будут помогать организаторам. Также одна из барнаульских девушек прошла на должность специального менеджера. Она будет управлять командой из более чем 100 человек в Сочи.
Ранее муниципалитетам Алтайского края было рекомендовано подготовить специальные площадки к чемпионату мира по футболу в России для массовых просмотров матчей национальной сборной. С таким предложением выступила начальник спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева в пятницу в рамках итоговой коллегии ведомства за 2017 год.
Крупнейшая фан-зона во время чемпионата мира по футболу будет организована в Барнауле на базе Парка спорта Алексея Смертина. Весь месяц там будет работать специальный центр для барнаульских любителей игры №1 в мире. Также предполагается трансляция матчей сборной России на групповом этапе на большом экране, а также финального поединка. Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.
Комментарии
праздновать чемпионат??? пивасом!
и чего там праздновать то?
Может потом ежегодно праздновать, по типу крымнаш?