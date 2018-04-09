Житель Крутихинского района получил восемь месяцев ограничения свободы за незаконное хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что 16 лет назад мужчина нашел на свалке под кучей мусора один автоматный патрон образца 1943 года (7,62* 39), один винтовочный патрон (7,62 мм образца 1908 года), три патрона калибра 608 WIN (7, 62*51), один патрон калибра 5,6 мм.
Все патроны мужчина унес домой. Изначально он хотел сдать их полиции, но полиция сама приехала к нему с обыском. Боеприпасы были изъяты.
"В судебном заседании установлено, что умысел гражданина был направлен на хранение боеприпасов, так как он, имея предусмотренную Федеральным законом "Об оружии" обязанность и реальную возможность добровольно сдать указанные предметы, этого не сделал, разместил их у себя дома и надворных постройках, обеспечивая их сохранность и осознавая, что его действия носят противозаконный характер", — сказано в сообщении прокуратуры.
Комментарии
Поганые полицаи! Лично я очень сильно сомневаюсь, что после стольких лет их можно использовать по назначению. Это больше музейный экспонат.
Ну вы блин даете!
"Житель Алтайского края нашел на свалке 110-летний патрон"
Патрон не 110- летний,а образца 1908 года. И вполне себе подходит например для СВД и ит тд и тп.
три патрона калибра 608 WIN (7, 62*51)
Гы, не 608, а 308 калибр- 308 WIN
Идиотизм в действии. Наказание не соответствует опасности проступка. Штраф - и всё! И как узнали об этих трёх-четырёх патронах, найденных аж 16 лет назад))
угу, а стрелку, который "нашел" ТТ и убил из него человека - вообще никаких обвинений в незаконном хранении не было...вот и вам суд....самый справедливый...
Ну обыск просто так не проводят. Может этот мужик какому-нибудь полицаю на уй наступил. Вот и был приказ найти хоть что-то. А не нашли бы, то подбросили.