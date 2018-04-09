Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018
|<
|апрель 2018
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
Провайдер — «Интелби»
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии
Доктор,где Вы такие картинки берёте?
Редкая птица. Не каждому удаётся такую сфотать.
Шикарное совпадение!
Даже не верится! Так невозможно поймать!
На Первый канал надо отправить, по федеральным новостям надо показать
WOW! Это посильнее, чем "Фауст" Гёте! Несомненно, шыдёвр!
погодите, ребята!!! так она же висит на них...