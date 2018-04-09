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Паводок нарушил движение еще на одном дорожном участке в Барнауле — для проезда закрыли отрезок в районе шоссе Ленточный бор.
"В связи с весенним паводком движение всех видов транспортных средств перекрыто от ул. Кутузова в сторону п. Борзовая Заимка", — сообщили в городской ГИБДД.
В данный момент на месте работают сотрудники городской Госавтоинспекции.
Автомобилистов настоятельно просят заранее выбирать возможные пути объезда.
Между тем напомним, что ранее барнаульцы сообщали о начале подтопления этого участка.
Кроме того, утром 9 апреля в Барнауле из-за размытия проезжей части было перекрыто движение на участке дороги от Власихи до поселка Октябрьский.
Комментарии
Ну что можем радоваться с 1 июля одобрено очередное повышение услуг ЖКХ)