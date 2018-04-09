Сезон "совопада" отмечен сейчас в Новосибирской области и Алтайском крае, сообщают "Вести.Ru".
Как рассказали изданию волонтёры Центра реабилитации хищных птиц", днем 7 апреля поступило два звонка по совам – один из Барнаула, а второй из Бердска. Обе совы подверглись атаке врановых птиц: ослабленные, они были не в силах отбиваться. Однако обеих птиц спасли прохожие.
Сообщается, что сейчас у птиц идёт активный период гнездования, они старательно охраняют свои территории от чужаков, а заметив хищника, сбиваются в огромную стаю и устраивают настоящую травлю. Дневные хищники стараются уйти от беснующихся крикунов, перепархивая с ветки на ветку, ночные же (совы) сидят, прикинувшись веточкой.
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