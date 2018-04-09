Болельщикам из США и Великобритании посоветовали "дважды подумать" перед тем, как ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Это связано с тем, что им не смогут оказать полную консульскую помощь после сокращения диппредставителей из-за "дела Скрипаля". Об этом пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.
"Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там (в России. — примечание редакции), у нас просто не будет средств. С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не утверждаем, что там произойдут какие-то крупные инциденты, но речь идет об этих вопросах в целом", — сказал высокопоставленный представитель Белого дома.
Он также подчеркнул, что сейчас Америка пытается работать с российскими властями по вопросу противодействия терроризму. Также чиновник отметил, что теперь у Америки меньше возможностей работать с Россией, после того как Москва выслала американских и британских дипломатов.
Комментарии
Ну "новичка" на всех не хватит, но есть порошковое пиво и зомби-ватники