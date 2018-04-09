Рубль рекордно ослабел к паре доллар-евро впервые с лета 2017 года

Биржевой курс доллара и евро в ходе торгов на Московской фондовой бирже вырос за день более чем на 1 рубль. При этом курс евро и вовсе поднялся выше 72 рублей впервые с августа 2017 года.
Столь необычная для последних месяцев волатильность может объясняться новыми санкциями, введенными США на прошлой неделе против ряда российских компаний и бизнесменов. Курс евро на пике доходил до 72,73 руб. (+ 1,36 руб.), свидетельствуют данные Московской фондовой биржи. Доллар поднимался до 59,26 руб. (+ 1,09 рублей).
Таким образом, по сравнению с пятницей, 6 апреля, евро вырос на 0,64%, а доллар — на 0,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом, что любопытно, нефть перестала снижаться по сравнению с концом прошлой недели. Сегодня после обеда она торгуется на уровне $67,5 за баррель (+0,85%). Таким образом, говорить, что цены на черное золото оказывают негативное влияние на рубль, не приходится. Также вероятно, ни при чем здесь и геополитика.
Очевидно, изменившийся тренд связан с новыми санкциями против России из-за "дела Скрипаля".
Официальный курс доллара на понедельник, 9 апреля, составляет 57,83 руб. (+25 копеек), евро — 70,71 руб. (+11 копеек).
При этом россияне уже год живут в ожидании падения курса рубля к доллару, следует из данных мартовского опроса ВЦИОМ. При этом хранить сбережения предпочитают все равно в национальной валюте.
Более половины респондентов (52%) в трехмесячной перспективе прогнозируют 61 руб. за доллар (среднее значение по ответам тех, кто дал конкретный прогноз), а через год — 64 руб. (по ответам 38%). Опрос проводился при официальном курсе ЦБ в 57 руб. за доллар.
Комментарии
Санкции нам только на пользу! У кого-то ещё есть сомнения в этом?
а что делать?
предлагаете встать на колени и умолять простить?
волатильность на 1-3 руб смешно ей богу
18:03, ну рано или поздно за беспредел придётся ответить. Либо извинится и возместить ущерб, либо рожу разобьют и всё заберут. Какой ваш выбор?
9.04.2018 18:20
- гость -
мой выбор надавать всем по роже и продолжить строить свою страну.