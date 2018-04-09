Проезжую часть улиц Сосновая и Ковыльная во Власихе, которая ранее была закрыта из-за подтопления, засыпали песчано-гравийной смесью. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
Отметим, волна потепления, пришедшая в минувшие выходные, вскрыла несколько слабых мест. Так, в воскресенье во Власихе был зафиксирован выход талой воды с полей на проезжую часть улиц Сосновая и Ковыльная. Движение на этом участке на время пришлось закрыть. Сейчас он засыпан песчано-гравийной смесью.
После того, как установится теплая погода, поврежденный участок дороги будет восстановлен.
Сообщается также, что с талыми водами не справилась ливневая канализация в районе пересечения Павловского тракта с улицей Попова. Там было частично перекрыто движение на одной полосе улицы Попова. Но сейчас здесь ситуация нормализовалась. В мэрии подчеркивают, что в дни паводка все районные службы работают в круглосуточном режиме.
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