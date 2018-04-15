Ежедневник: чем запомнилось 15 апреля

Многие известные люди родились и умерли в этот день, православные отмечают 15 апреля Антипасху, а еще в мире вспоминают трагическое затопление "Титаника" и первый конкурс "Мисс Мира". Но обо всем поподробнее.
Итак, на 15 апреля в 2018 году пришелся православный праздник — Антипасха или Фомино воскресенье. В народе его еще называют Красная горка. Суть праздника, который всегда отмечается на восьмой день после Пасхи, то есть через неделею, в обращении к прошедшему празднику. Это, своего рода, окончание Светлой Седмицы. Считается, что именно в этот день в чудесное воскрешение Христа уверовал Фома. По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.
15 апреля празднуется Международный день культуры. Он не для работников культуры, а для сохранения памяти о культуре, культурных ценностях. В этот же день по всему миру отмечается День экологических знаний.
В России 15 апреля — профессиональный праздник специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Это люди, которые занимаются сбором и хранением военной информации, работают с техникой создания помех.
В 1912 году в этот день произошла крупнейшая морская катастрофа 20 века – в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США), натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер "Титаник". По разным данным в этой катастрофе погибли от 1400 до 1517 человек. Спаслось всего около 700 человек.
А в тот же день в 1989 году случилась крупная спортивная трагедия. Погибло 96 человек, среди них были и дети, которые пришли на стадион "Хиллсборо" в английском Шеффилде. В тот день там проходил полуфинальный матч Кубка Англии по футболу между командами "Ливерпуль" и "Ноттингем Форес". Желающих попасть на трибуны было очень много, пропускная способность ворот оказались низкой. Было принято решение открыть еще одни ворота, на трибуны хлынул поток людей, многие из стоявших ближе всего к решетчатым воротам перед полем, просто задохнулись.
В 1951 году состоялся первый конкурс красоты "Мисс Мира". Это было в Лондоне, где позже впервые прошел и конкурс "Мисс Вселенная". Участие в нем принимали 30 девушек. А придумал действо лондонский рекламный агент Эрик Морли, которому надо было оригинально прорекламировать танцзал во время Британского фестиваля.
В этот день родились:
1452 – Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения
1684 – Екатерина I, российская императрица (1725-1727), вторая жена Петра I
1812 – Теодор Руссо, французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы
1875 – Джеймс Джеффри,с американский профессиональный боксер
1886 – Николай Гумилев, русский поэт, литературный критик
1896 – Николай Семенов, советский химик, один из основоположников химической физики, Нобелевский лауреат
1912 – Ким Ир Сен, корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи
1921 – Георгий Береговой, советский летчик-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза
1933 – Борис Стругацкий, советский и российский писатель-фантаст, сценарист, переводчик
1938 – Клаудия Кардинале, итальянская актриса, общественный деятель
1949 – Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка СССР
В этот день умерли:
1764 – Маркиза де Помпадур, французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV
1765 – Михаил Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ
1865 – Авраам Линкольн, 16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США
1881 – Софья Перовская, русская революционерка, одна из руководителей "Народной воли"
1943 – Аристарх Лентулов, советский художник
1944 – Николай Ватутин, советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза
1980 – Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург и эссеист
1990 – Грета Гарбо, шведская и американская киноактриса
По материалам сайта Calend.ru
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