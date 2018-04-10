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Андрей Щукин назвал "бытовуху" причиной полупустых музеев и театров Алтая

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
По его словам, с этой проблемой борются с помощью рекламы в транспорте и медучреждениях

Фото: кадр из спектакля "Собачье сердце"

Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин во время пресс-конференции в понедельник, 9 апреля, рассказал, что большинство жителей региона не ходят в музеи и театры из-за своих бытовых проблем. По его словам, эту ситуацию меняют с помощью социальной рекламы, которую крутят в поликлиниках, МФЦ¸ поездах, электричках, вокзалах или в общественном транспорте.

Андрей Щукин отметил, что бесплатно задействованы все аудио- и видеоносители в Алтайском крае для привлечения людей в культурные учреждения и площадки. Сейчас в любом торговом центре на большом экране можно увидеть ролик об алтайских музеях.

"Нет ни одного учреждения, куда бы мы не зашли с рекламой. Это все размещено на безвозмездной основе. Предприниматели, которые помогают размещать, тоже являются добровольцами. Они понимают, что нужно рекламировать те культурные учреждения, которые у нас есть. Проблема плохой посещаемости музеев или театров — не плохой экспонат или спектакль. Большинство жителей Барнаула и Алтайского края из-за своих бытовых вопросов просто не знают, что есть такие красивые здания. Быт, семья, работа, не хватает времени. Наша задача — известить людей о том, что есть такие замечательные музеи и театры. Чем больше людей об этом узнает, тем больше придет", — сообщил Андрей Щукин.

С лета 2017 года пассажиров барнаульских трамваев и троллейбусов во время поездок начали информировать об услугах городских музеев: Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Государственный художественный музей Алтайского края и барнаульский музей "Город".

В специальных аудиороликах рассказывают о самых интересных выставках в музеях, археологических находках, народных костюмах, художественных произведениях алтайских и российских художников. Также пассажиры узнают о мастер-классах. Проект реализуется по инициативе заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

10.04.2018 07:48
Даша Сибирячк

Всегда говорил,что создание 7586349 высокотехнологичных рабочих мест где-нибудь аукнется. За што поролись, на то и напоролись!

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10.04.2018 07:52
- гость -

Передайте Щукину, что реклама театров - худшее, что может случиться с театром.

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