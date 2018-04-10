Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Накануне в Сети появились фотографии с "волнующейся" плиткой в Нагорном парке – вздулась часть территории мемориальной зоны у входа в парк.
Как ранее сообщал Amic.ru, плитку пообещали поменять в ближайшие месяцы за счет средств подрядной организации. В данный момент участок с неровностями огородили от пешеходов.
Добавим, что многочисленные инциденты, связанные с качеством ремонтных работ на лестнице, вызывали общественный резонанс. Так, осенью прошлого года на террасе образовались огромные трещины. Летом на террасированном склоне произошел обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт пропитался водой.
Как Нагорный парк пережил зиму, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Это вы еще новую дорогу возле Динамо не видели
, которой и пол года нет .
Посадки будут?
Как сказал наш мэр "ну лужи же не по колено" Ну а если серьезно, то у людей явно талант. Не каждый строитель сможет болото на горе сделать.
Пора бывшему прокурору и прочим радетелям туркластера на нары