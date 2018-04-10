Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Дожди и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае во вторник, 10 апреля.
"На большей части территории дождь, в северо-западных и предгорных районах местами сильный дождь", — информирует региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в регионе составят +4...+9 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом днем на северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.
В Барнауле временами дождь, дневная температура в краевой столице составит +6...+8 градусов.
Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, до 17 метров в секунду.
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