Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 76,9 квадратных метра продают в высотке на улице Приречной рядом с Обью в Барнауле за 7,99 миллиона рублей, сообщается на сайте на Avito.ru.
"В квартире только что сделан эксклюзивный, высококачественный ремонт из дорогостоящих и качественных строительных материалов и сантехники. Коридор выполнен в эксклюзивной технике венецианская штукатурка, сделанной мастером соответствующего уровня. На входе в зал установлены колонны, которые заказывались из Москвы, как и прочий декор, который имеется в квартире", — отмечает автор объявления.
Двери в квартире выполнены из натурального материала, выдержаны в одном стиле с дизайном жилья.
В зале — многоуровневый потолок с подсветкой, камин. Обустроен теплый пол.
В доме имеется консьерж, три лифта, видеонаблюдение, парковка. Придомовая территория огорожена, имеется детский сад.
Комментарии
камин рядом с батареей смотрится)
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