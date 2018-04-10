В Алтайском крае в 2018 году объявлено сразу несколько аукционов по модернизации официальных сайтов различных органов власти. Часть из них уже завершились, другие в самом разгаре. Коротко остановимся на каждом из тендеров.
В январе 2018 года был заключен контракт на оказание услуг по техобслуживанию и модернизации функциональной части офсайта Алтайского Заксобрания (www.akzs.ru). Все необходимые работы будут выполняться вплоть до декабря.
Изначально лот оценивался в 200 тысяч рублей, однако позднее подешевел до 117 тысяч рублей. Именно такую цену предложило ООО "Рындин Эдженси" из Колпино, которое и было признано победителем.
Еще одна аналогичная госзакупка связана со структурой, курируемой министерством экономического развития Алтайского края, а также управлением инновационного развития и кластерной политики. Речь идет о модернизации сайта Алтайского краевого инновационного банка данных (www.altkibd.ru). В данном случае начальная цена контракта составляла 550 тысяч рублей. Среди желающих заняться апгрейдом портала АлтКИБД значились ООО "СтепПринт" (Тюмень), ООО "Итмит" (Москва), ООО "Интернет для жизни" (Саранск), ИП Уткаев (Барнаул) и ООО "Креонит" (Барнаул). В итоге лот достался москвичам за 298 тысяч рублей.
Наконец, последний аукцион, связанный с модернизацией официального электронного ресурса, объявлен буквально на днях. Модернизация требуется веб-сайту управления Алтайского края по культуре и архивному делу (www.culture22.ru). Работы, в отличие от прошлых закупок, оцениваются скромнее — в 120 тысяч рублей. Победитель торгов будет объявлен чуть позднее. Добавим, все вышеперечисленные конкурсы профинансируют из краевого бюджета.
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