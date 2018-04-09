Жители Барнаула вечером в понедельник, 9 апреля, после рабочего дня массово собираются в районе нового моста на Оби, где начался ледоход.
Впрочем, захватывающего аттракциона ждать не стоит: льдины не несутся вниз по течению, не кружатся в быстром движении и не подминают под себя соседние глыбы льда. Они просто плывут: большие, рыхлые и подтаявшие сверху, словно огромные плитки с неровными краями, иногда наскакивая друг на друга, но без лишнего шума и треска.
Стоит отметить, что освобождения Оби от оков льда барнаульцы ждали еще на Пасху — 8 апреля, однако в минувшее праздничное воскресенье наблюдались лишь подвижки ледяных масс и выход воды на поверхность в некоторых местах.
В алтайском ЦГМС это объяснили образовавшейся на реке промоиной и попросили не торопить событие — всему свое время. Так, согласно прогнозам, ледоход должен был начаться 10-13 апреля, однако его начало, представляющее очередное вещественное доказательство прихода настоящей весны, пришлось ровно на начало недели.
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