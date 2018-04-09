Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что ходатайство о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного на 12 лет и 6 месяцев за коррупцию, поступило в региональную комиссию по вопросам помилования, сообщает РИА Новости.
"Пока неизвестно, когда будет назначено заседание по этому поводу, но по положению комиссия должна рассмотреть этот вопрос в течение 30 дней", — отметил Бабуркин.
В августе 2016 года суд приговорил Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима. В январе 2017 года суд оставил без изменений приговор по делу о коррупции.
Евгений Урлашов руководил мэрией Ярославля немногим больше года. Он победил на выборах в апреле 2012 года, будучи кандидатом от оппозиции. Все обвинения в свой адрес Урлашов отрицал, говоря, что заявление о вымогательстве взятки написал человек, у которого он "не принимал уборку города, не принимал ремонт дорог".
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