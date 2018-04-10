Депутаты Барнаула прописали новый формат обсуждения важных для города вопросов — общественные обсуждения. Процедура станет удачным дополнением существующих механизмов выяснения мнения населения. Об этом на радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал депутат Барнаульской гордумы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов.
Корреспондент: На мартовском заседании депутаты БГД изменили процедуру общественного участия в вопросах местного самоуправления. Теперь вопросы градостроительной деятельности, в частности проект Генплана Барнаула, могут быть рассмотрены не только на "публичных слушаниях", но и через "общественные обсуждения". В чем разница между публичными слушаниями и общественным обсуждением?
Вячеслав Перерядов: Принципиальное различие одно: при проведении слушаний необходимо очное собрание, при общественном обсуждении — нет. Новшество слушаний в возможности увидеть проекты любому желающему.
Для того, чтобы высказать свое предложение, не придется приходить в определенное место в определенное время, куда из-за размера зала не всегда можно попасть. После объявления общественных слушаний в администрации Барнаула и районов будут расположены макеты, эскизы предлагаемых изменений. Можно будет прийти в удобное время, ознакомиться, задать вопросы (в точках будут представители власти), написать свои предложения в специальной книге. Главное – иметь при себе паспорт. Рассмотрены будут все комментарии жителей. И уже на основании пожеланий будут внесены изменения в проект. Тут процедура четкая и строгая.
А в остальном механизмы похожи. И я напомню, что инициировать и общественные обсуждения, и публичные слушания могут не только администрация города и депутаты, но и совершеннолетние граждане, если соберется инициативная группа более 50 человек.
Корр.: Почему было принято такое решение?
В.П.: Общественное обсуждение — современный, дополнительный, полезный инструмент, который дает жителям возможность конструктивно выразить свое мнение. Помните, в январе 2017 года были публичные слушания по Генплану Барнаула? Не все смогли попасть в зал, не все, кто попал, смогли выразить свое мнение, было много эмоций и мало конструктива. Слушания попросту были сорваны. Обсуждения дают больше возможностей выразить свое мнение.
Кроме того, данным решением мы привели в соответствие местные нормативные положения федеральному закону.
Я подчеркну, общественные обсуждения не исключают публичных слушаний. Они были и остаются.
Корр.: Давайте проясним, какие вопросы будут рассматриваться через публичные слушания и какие через общественное обсуждение.
В.П.: Обязательно публичные слушания будут проводиться для обсуждения: проекта Устава Барнаула, проекта изменений в Устав, проекта бюджета и изменений, стратегии социально-экономического развития города, вопросов о преобразовании Барнаула и схемы теплоснабжения.
Общественное обсуждение — это новшество, которое можно использовать по вопросам градостроительной деятельности. Это проект Генерального плана и изменений в Генплан, проект Правил землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территорий, проект Правил благоустройства и еще некоторые вопросы.
Но пока не определено, слушания будут или обсуждение по градостроительным вопросам. Или даже оба формата сразу, такое тоже возможно.
Корр.: Когда это будет определено?
В.П.: Решение будет принято на одном из ближайших заседаний городской Думы и прописано в Правилах землепользования и застройки городского округа.
Когда принимали изменения на мартовском заседании, несколько депутатов из других фракций голосовали против. Почему – лучше у них спросить. Но думаю, что наши коллеги, ознакомившись с этими обновленными Правилами, теперь нас поддержат.
Корр.: Насколько горожане активно принимают участие в публичных слушаниях и в целом в выражении своего мнения по вопросам, которые выносятся на общественное обсуждение?
В.П.: Не так много, как хотелось бы. Я думаю, что общественные обсуждения станут более эффективным форматом. Но и публичные слушания тоже, конечно, необходимы.
Я вот что еще хотел бы подчеркнуть: жители могут задавать вопросы, предлагать идеи не только через слушания и обсуждение. Обращайтесь к своему депутату – как лично (график приемов есть и на сайте Думы, и в районных администрациях), так и в электронном формате, например, через сайт Думы. Тем более что есть много вопросов в зоне ответственности депутата. Те же городские проекты по ремонту дорог и благоустройству дворов и общественных зон. Здесь мы активно включены в процессы обсуждения и контроля. И нам важно мнение жителей Барнаула, ведь это наш город.
Комментарии
так лучше для кого? для упырей, проводить антинародные проекты?
Мясной скушай шоколадку