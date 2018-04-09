Президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена орденом Дружбы, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что орден Болден заслужил за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики.
Этим же орденом награждается председатель Консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томас Стаффорд, который также является гражданином США.
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