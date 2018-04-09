Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство России 11 апреля представит в Государственной думе отчет за весь период деятельности, передает ТАСС.
"Мы представляем отчет после выборов президента как правительство, которое работает уже достаточно долго, дольше всех в истории современной России", — подчеркнул Медведев.
"Поэтому было бы правильнее, и из этого я буду исходить во время отчета, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности", — заключил премьер-министр.
Комментарии
Чё нам ваши отчёты, итак известно всем: развалили и заоптимизировали всё: ни работы достойной людям, ни медицины,...
Медведев представит отчет правительства "за весь период нашей деятельности"
Заголовок неправильный.
Должен звучать так: Медведев представит отчет правительства за весь период нашей "деятельности"