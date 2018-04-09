Попавшие под новые санкции США российские бизнесмены за половину дня потеряли 3,3 миллиарда долларов совокупного состояния, пишут "Ведомости".
Такие расчеты издание выполнило, основываясь на оценке состояния бизнесменов, которая была подготовлена журналом Forbes в режиме реального времени. Отмечается, что по информации на 15:00 мск, совокупное состояние семи миллиардеров составило 32,5 миллиарда долларов.
Больше всех потерял Олег Дерипаска — его состояние сократилось на $1,3 млрд.
У Виктора Вексельберга "пропало" $956 млн, у сенатора Сулеймана Керимова — $918 млн. Депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч лишился $94 млн, совладелец нефтегазовой компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов — $58 млн.
6 апреля США ввели новые санкции в отношении России. В список попали 38 россиян и подконтрольные им компании.
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