Россия выступила против пересмотра исторически сложившихся границ в космосе, говорится в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства, сообщает РИА Новости.
"Реальная проблема в том, что продвигаемая ВМО (Всемирной метеорологической организацией) концепция установления границы космического пространства, будь она принята, создаст довольно рискованный прецедент. В результате начнут реально задействоваться политические факторы, которые <…> приведут к тому, что единая тема делимитации воздушного и космического пространств будет раздроблена и рассредоточена по различным специализированным учреждениям ООН", — говорится в документе.
Неофициальная граница между атмосферой и космосом проходит по "линии Кармана" — по стокилометровой отметке. Плотность воздуха на этой высоте столь мала, что летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью (примерно 7,9 километра в секунду), чтобы не упасть.
Отмечается, что такие инициативы работают на идею выделения между воздушным и космическим пространствами дополнительной "страты" (зоны) под суборбитальные полеты. На такую зону "не распространялось бы действие норм космического права, включающих принципиально важный запрет на выведение на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения".
В документе утверждается, что идиллическому восприятию суборбитальных туристических полетов рано или поздно придет конец. Россия не исключает, что суборбитальную технику начнут использовать для доставки оружия.
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