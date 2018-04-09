В Бийске водитель "Жигулей" не справился с управлением и въехал в остановочный павильон, сообщает паблик "Инцидент Бийск".
"В заречье по Шишкова размот", — гласит краткое описание ДТП. Какие-либо подробности произошедшего пока неизвестны, ровно как и обстоятельства, которые могли привести к происшествию. На место выезжали сотрудники ГИБДД.
"Ребенок и 2 мужика. Водила пьяный. Запнулся об остановку. Перевернулся и вот результат. Водилу увезли в реанимацию", — написал в комментариях один из членов паблика.
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