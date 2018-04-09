Видео драки инвалида из Кабардино-Балкарии Аслана Иритова с полицейскими, после которого мужчину обвинили в том, что он пытался задушить одного из борцов за общественную безопасность, появилось в Сети, сообщает LIFE.
Инцидент произошел 31 октября 2017 года во дворе дома инвалида в Нальчике. Как отмечает телеграм-канал Mash, в отношении мужчины завели уголовное дело за то, что он "схватил полицейского за шею кистями обеих рук и сдавливал пальцы рук в области шеи".
Так как у мужчины нет кистей рук и, естественно, пальцев, за него вступились правозащитники из "Комитета против пыток". Они заявили, что после потасовки с представителями власти повреждения были у членов семьи Иритовых.
Полная видеозапись с места происшествия стала доступна только сейчас. Между тем инвалид задержан и взят под домашний арест.
Комментарии
Полицейских? На видео какие-то бандиты в масках.