В Самаре рядом с ТЦ "Звезда" горит здание, которое образует единый комплекс с торговым центром, сообщает НТВ со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что здание, в котором произошел пожар, не эксплуатируется.
В борьбе с огнем принимают участие 64 человека и 22 единицы техники. Причина пожара и ущерб от него сейчас устанавливаются.
По одним данным, в здании раньше располагался ресторан, по другим данным — боулинг-центр. Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, в полыхающем здании хотели сделать музей рок-н-ролла.
Самара приняла пожарный челлендж pic.twitter.com/7XydF8E6oL— Миу Кошка (@Meow_kshk) April 9, 2018
Комментарии