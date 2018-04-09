Курс евро достиг 75 рублей, о чем свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Примечательно, что случилось это впервые с августа 2016 года.
Последний раз отметку в 75 рублей европейская валюта превышала 3 августа 2016 года.
Пик был достигнут в 17:54 мск, однако к 18:11 мск стоимость евро уже успела откатиться до 74,35 рубля, сообщает LIFE.
Ранее курс доллара превысил 60 рублей впервые с осени 2017 года. Рубль также отыграл падение, свидетельствуют данные биржи на 17:57 мск.
Причиной обвала рубля и российских фондовых индексов стало введение санкций со стороны США. Также подешевели акции компаний, принадлежащих российским бизнесменам, попавшим в санкционные списки.
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