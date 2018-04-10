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Паводок в Алтайском крае "распугал" потенциальных туристов – эксперт

, ИА "Амител"
Регион на майские праздники в турфирмах стали бронировать реже, чем годом ранее

Фото: yandex.ru

Алтайский турбизнес готовится к началу высокого сезона. Первый пик обычно приходится на майские праздники, но пока региональные турфирмы большой активности не наблюдают, за редким исключением, пишет портал Российского союза туриндустрии.

По словам директора компании "Плот" Александра Смирнова, спрос на размещение на турбазах и в отелях на праздничные выходные дни "низкий как никогда". Собеседник предположил, что клиентов могли отпугнуть новости о паводке, который начался в этом году в Алтайском крае раньше обычного и успел наделать много шума. Но стихия уже пошла на спад, а продажи активнее не стали. Впрочем, для жителей региона и ближайших областей поездка на Алтай, как правило, не сопряжена с долгой подготовкой. Решение обычно принимают "по погоде", а до мест отдыха добираются в большинстве случаев на личном транспорте.

По словам директора барнаульской турфирмы "Пятница" Людмилы Ивановой, спрос на майские праздники сейчас совсем небольшой. По ее мнению, в турфирмах он снижается, потому что люди все чаще предпочитают ездить на Алтай самостоятельно. Некоторые турбазы и гостиницы сотрудничают с операторами и агентствами только в низкий сезон. Чаще всего речь идет об объектах в средней и выше средней ценовой категории. "Так и говорят: мы и сами продадим, зачем отдавать комиссию", – рассказала собеседница.

Директор оператора по Алтаю "Арго" Ирина Слесарева также не ждет большого потока туристов на майских праздниках: "На это время мы ставим рекламные туры, и они хорошо продаются. Будет один клиентский заезд, на большее мы и не рассчитывали. У нас продолжительные, экскурсионные программы, наша аудитория – туристы, которые приезжают на Алтай из удаленных от Сибири регионов и из-за рубежа, а они редко выбирают майские праздники".

Александр Смирнов, чья фирма уже много лет специализируется на инкаминге (разработка, продвижение и организация туров на территории собственной страны для иностранных граждан – прим.ред. Amic.ru), подтвердил, что для иностранцев самые интересные месяцы на Алтае – июль и август. В другое время они если и бывают, то изредка.

Директор компании "Охота" Наталья Белоусова назвала интерес к майским праздникам на Алтае стабильным: "Эти даты всегда пользуются повышенным спросом. В этом году бронирования начались рано, первые заявки пошли в январе-феврале. Не скажу, что спрос огромный, но, думаю, основные продажи начнутся в ближайшие дни".

Директор по туризму новосибирского оператора "Сибирь-Алтай" Юлия Володина также отметила, что в этом году в их компании майские праздники начали бронировать раньше обычного. Но спрос, по ее словам, "средний", и оживления в турфирме не ожидают. Пока, по словам собеседницы, чаще всего бронируют комфортабельные турбазы в наиболее "близких" районах – Алтайском районе Алтайского края, Майминском и Чемальском районах Республики Алтай.

А вот интерес к Телецкому озеру на майские праздники выше, чем в прошлом году, говорит директор информационного туристического центра "Кедрогор" Ольга Самохвалова: "Обращений за информационной поддержкой больше, чем обычно. Люди планируют приезжать, интересуются экскурсиями". По словам собеседницы, обычно в майские праздники в поселках Артыбаш и Иогач на севере Телецкого озера загружается не менее 80% всего номерного фонда. Но нужно учесть, что в это время работают только круглогодичные турбазы, а сезонные начинают принимать туристов с июня.

Эксперты отмечают, что накануне летнего сезона немного выросли цены на размещение, прежде всего, в комфортабельных и популярных отелях. По словам Александра Смирнова, проживание в туркомплексе Altay Village с пятизвездочным сервисом в высокий сезон стоит 14,5-15,7 тыс. рублей в сутки за номер. Средняя цена благоустроенного стандартного номера в отелях и на турбазах Алтая, по словам представителей турбизнеса, колеблется в районе 4,5-5 тыс. рублей. Новых объектов размещения появляется мало, и в основном это "мелочь" вроде гостевых домов и небольших турбаз.

Интерес к летнему сезону на Алтае выше, чем к майским праздникам. "Наши программы продаются очень хорошо, – сказала Ирина Слесарева. – Кроме того, планируют приехать много новых партнеров из разных регионов России и из-за рубежа, чтобы познакомиться с направлением и договориться о сотрудничестве". Этим летом алтайский турбизнес рассчитывает, в частности, на рост потока из Казани. В расписании аэропортов Барнаула и Горно-Алтайска впервые появился прямой рейс из столицы Татарстана.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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