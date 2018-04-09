Вторник, 10 Апрель, 01:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,57
€ 71,88
379274
6°
Обь
415см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Новости

Очевидцы: мужчина забрался на трубу возле котельной у ТЦ "Галактика"

, ИА "Амител"
Ранее в Барнауле мужчина в тельняшке пытался залезть по балконам на крышу многоэтажного дома

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле мужчина забрался на трубу возле газовой котельной, расположенной рядом с ТЦ "Галактика", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По словам очевидцев, мужчина сидит наверху и что-то кричит. Отмечается, что подъехали спасатели. Высота трубы — метров 15. 

Напомним, в четверг, 5 апреля, в Барнауле пьяный мужчина в тельняшке пытался залезть по балконам на крышу многоэтажного дома. Однако ему удалось забраться лишь до козырька между вторым и третьим этажами. Приехавшие сотрудники МЧС провели спасательную операцию. 

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
01:16
Самоубийцу, залезшего на трубу возле ТЦ "Галактика", спасают в Барнауле 0
00:54
Спасательное устройство на случай пожара в зданиях разработали в России 0
23:53
Барнаулец на автомойке помыл машину и снаружи, и изнутри 0
23:29
Очевидцы: мужчина забрался на трубу возле котельной у ТЦ "Галактика" 0
23:01
Курс евро превысил 75 рублей впервые с августа 2016 года 0
22:48
Крупный пожар помешал музею рок-н-ролла появиться на свет в Самаре 0
22:26
Опубликовано видео, как безрукий инвалид душил полицейского в Нальчике 1
22:04
Россия выступила против пересмотра своих космических границ 0
21:49
Водитель "Жигулей" протаранил остановку в Бийске 0
21:27
Попавшие под санкции российские бизнесмены за полдня потеряли $3 млрд 0
21:02
Медведев представит отчет правительства "за весь период нашей деятельности" 2
20:54
Путин наградил американского генерала орденом за сотрудничество 0
20:36
Экс-мэр Ярославля, получивший 12,5 лет за коррупцию, просит о помиловании 0
20:11
"Господа, лед тронулся": барнаульцы идут смотреть на плывущий по Оби лед 0
19:48
YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях 0
19:25
Жителю Новоалтайска грозит 7 лет тюрьмы за смертельный наезд на пешехода 1
19:08
Коротко о главном: пришествие весны, паводок и цены на проезд в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 апреля
18:50
Болельщикам из США и Британии посоветовали "подумать дважды" о поездке в РФ 2
18:26
Жители Барнаула и Бердска зафиксировали "совопад" 0
18:06
Житель Алтайского края нашел на свалке 110-летний патрон 12
17:47
Грузовик взял на таран легковушку в Барнауле 0
17:32
Подтопленный участок дороги во Власихе засыпали песчано-гравийной смесью 0
17:25
Движение на трассе в Завьяловском районе закрыто из-за подтопления 0
17:13
Власти рассказали, как на Алтае будут праздновать чемпионат мира по футболу 4
17:04
Неустойчивая погода в Алтайском крае грозит подтоплением восьми районам 0
16:59
Рубль рекордно ослабел к паре доллар-евро впервые с лета 2017 года 10
16:49
Стоп-кадр. Удачное совпадение и никакого фотошопа 6
16:35
Затопленный участок у шоссе Ленточный бор закрыли для движения в Барнауле 1
16:22
Учеба в аварийных условиях: СК начал проверку в алтайской школе 0
16:17
Бийский бассейн, где обвалился потолок, закрыли для посещений 1
16:06
Минтранс хочет увеличить штрафы за задержку вылета в 14 раз 5
15:50
Потеплеет до +20: какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе 1
15:42
Волейбольный клуб "Университет" занял 8-е место в сезоне Высшей лиги "А" 0
15:32
Опрос показал, что россияне чаще заводят дома кошек, чем собак 6
15:25
Храм, объединяющий церковь, мечеть и синагогу, построят в Берлине 1
15:12
Жительница Барнаула взяла кредит, попавшись на уловку "сын попал в беду" 5
15:02
Синоптики объявили о приходе настоящей весны в Алтайский край 0
15:00
Воспитанники центра "Наследники Ползунова" одержали международную победу 2
14:51
Пьяный водитель на Алтае напал на полицейского, не желая эвакуации авто 3
14:40
Россияне в прошлом году сэкономили 182 млрд руб. за счет налоговых вычетов 2
14:33
Куда сходить барнаульцам с 9 по 13 апреля и как отдохнуть? 1
14:22
Куда обращаться за помощью, если ваш дом топит паводковыми водами 0
14:14
Школьница избила ровесницу в ЯНАО, назначена проверка 1
14:03
Спикер кузбасского парламента подал в отставку в пользу Амана Тулеева 10
13:52
Сборная Алтая стала чемпионом турнира студентов, победив в двух матчах 65-0 0
13:40
Пасхальная выставка огромных расписных яиц прошла в Барнауле 0
13:36
Убийство, вызвавшее массу слухов в соцсетях, произошло в Барнауле на Пасху 9
13:34
Вздувшуюся плитку в Нагорном парке Барнаула поменяют за счет подрядчика 9
13:32
СК возбудил дело о жестоком обращении с отказниками в больнице Новосибирска 0
13:21
Какие новые запреты по продаже пива в ПЭТ-бутылках придумали депутаты Госдумы 17

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.