В Барнауле мужчина забрался на трубу возле газовой котельной, расположенной рядом с ТЦ "Галактика", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам очевидцев, мужчина сидит наверху и что-то кричит. Отмечается, что подъехали спасатели. Высота трубы — метров 15.
Напомним, в четверг, 5 апреля, в Барнауле пьяный мужчина в тельняшке пытался залезть по балконам на крышу многоэтажного дома. Однако ему удалось забраться лишь до козырька между вторым и третьим этажами. Приехавшие сотрудники МЧС провели спасательную операцию.
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