В Уральском госуниверситете разработали новое противопожарное устройство для многоэтажных зданий, сообщает ОТР.
В случае пожара возле окон снаружи здания будет автоматически раскрываться спасательный рукав, по которому люди могут безопасно эвакуироваться на землю. Рукав изготовлен из специального материала, который может выдерживать температуру в 1200 градусов в течение нескольких часов.
Со всех сторон устройства закреплены канаты, что защитит людей от падения на землю. Рукав позволит сделать экстренную эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации более оперативной, чем традиционный спуск по лестнице, уверены его разработчики.
Первые испытания разработки пройдут в Екатеринбурге через два месяца.
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