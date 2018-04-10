В Барнауле мужчина забрался на трубу возле газовой котельной, расположенной рядом с ТЦ "Галактика", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22". Спасатели пытаются уговорить мужчину не совершать самоубийство. Рядом дежурят медики.
"Парковка возле ТЦ "Галактика". Половина двенадцатого ночи. К сожалению, один человечек забрался на трубу... отопительную конструкцию. Она примерно по этажности семь-восемь этажей. Человек, к сожалению, решил совершить самоубийство. Человек находится на самом верху. Стоит на краю", — рассказывает очевидец с места события.
Он также сообщил, что натянут спасательный батут, чтобы смягчить удар в случае падения человека. Несколько спасателей залезли наверх, чтобы попытаться уговорить мужчину одуматься.
Как сообщалось ранее, в темное время суток мужчина забрался на самый верх конструкции и оттуда, когда его заметили, начал что-то кричать. После подъехали спасатели.
На данный момент мужчину пытаются снять с конструкции уже более двух часов.
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