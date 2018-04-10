Родственница одной из погибших в катастрофе Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье Юлия Синицина записала видеообращение к президенту России, пишет "Московский комсомолец".
По словам женщины, то, что сейчас творится на поле в Раменском районе, где упал самолет, нормальным языком описать невозможно. Над полем стоит зловоние, а сама земля усеяна фрагментами обломков самолета, личными вещами пассажиров и частями тел.
Родственники погибших заявляют, что обращались во все инстанции, но их везде отказывались слушать.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Никто из них не выжил.
"После того, как мне рассказали, что поступают сигналы от местных жителей, я и еще две родственницы погибших отправились на место трагедии. 6-го апреля, накануне Пасхи, мы приехали на место, возложили цветы на мемориал и немного прошлись по полю. То, что мы увидели было ужасно...", — рассказала Синицина ,потерявшая в авиакатастрофе мать.
Она заявила, что видела своими глазами кожу, кости и фрагменты человеческих тел. И это при том, что, как отмечается, местные жители уже сами собрали крупные части тел. А все поле, которое напоминает свалку, было усыпано наушниками, плеерами, кредитками, ключами, зарядками, одеждой и многими другими вещами пассажиров.
По некоторым данным, 10 апреля на место трагедии ожидается визит губернатора Оренбургской области и высокопоставленных представителей СКР.
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