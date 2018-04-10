Правительство внесло изменения в правила признания лица инвалидом для совершенствования процедуры медико-социальной экспертизы в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении, пишет "Парламентская газета".
Нововведения касаются возможности изменений в индивидуальную программу реабилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или времени, на который она установлена.следует из сопроводительных материалов к документу, опубликованных на сайте кабмина.
Документ, среди прочего, расширяет перечень заболеваний, нарушений функций органов и систем организма, а также показаний и условий для установления группы инвалидности и категории "ребенок-инвалид".
На основе скорректированного перечня эксперты уже при первичном освидетельствовании получат возможность устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования, заочно или категорию "ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет. Таким образом, будет исключена возможность определения срока установления инвалидности по усмотрению специалиста медико-социальной экспертизы.
При решении о заочном освидетельствовании, за исключением тяжёлого состояния здоровья, специалистами учреждений МСЭ будет учитываться проживание граждан в труднодоступных местностях.
Новшества также определяют перечень целей проведения МСЭ, которые могут быть указаны в заявлении на ее проведение, что позволит гражданину самостоятельно обращаться в бюро МСЭ.
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