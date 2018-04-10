Россия предупредила США о последствиях в случае удара по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Москва предупредила Вашингтон о "серьезных последствиях", если США решат нанести удар по Сирии, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.
"Через соответствующие каналы мы уже передали США, что военная сила под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям", — заявил Небензя.
Он также подчеркнул, что химатаки в сирийской Думе, о которой писали в СМИ, не было.
Заседание Совбеза ООН было созвано после того, как в СМИ появилась информация о применении сирийской армией химического оружия в городе Дума, из-за чего якобы погибли несколько десятков мирных жителей. Минобороны России опровергло эту информацию.
9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов предполагаемой химатаки.
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