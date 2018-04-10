Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил, что коммунальные платежи в России могут вырасти на 4% с 1 июля, пишут "Известия".
"С 1 июля возможен рост в районе 4% в среднем по стране и по ресурсам, за последние два-три года это одно из самых низких повышений в этой отрасли", — подчеркнул Мень.
Он также отметил, что у Федеральной антимонопольной службы есть региональные представительства на территории каждого субъекта, и ФАС внимательно следит за каждым повышением.
Как ранее заявили в пресс-службе Минстроя, 4% — это максимальное значение роста совокупного платежа, превысить которое можно лишь при условии инвестиций в модернизацию и одобрения этого решения местными депутатами.
Ранее также сообщалось, что средний чек за ЖКУ в России вырос на 3,3% в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. Средний коммунальный платеж в прошлом году составил 2332 рубля. При этом, как подсчитали в Минстрое, средний платеж в Сибири сократился почти в два раза — до 1156 рублей.
Комментарии
ФАС следит... Есть результат по работе ФАС в крае, когда они признали тарифы завышенными? Бесполезная ручная служба
" средний платеж в Сибири сократился почти в два раза — до 1156 рублей."
приезжайте к нам в Прутское, Павловсского района ,6000-7000 рубликов только за отопление квартиры в 60 кв.м. это нормально. и где искать управу на коммунальщиков? ФАС нам поможет? вряд ли...
помнится барнаульские "слуги народа" на 15% подняли, вместо допустимых 5%. ала забыли уже?