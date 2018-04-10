40 приусадебных участков, по последним данным, остаются подтопленными в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
Подтопленные участки находятся в шести населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Целинного и Смоленского районов. Подтопленных домов нет.
В ликвидации последствий паводка участвуют 1447 человек, 503 единицы техники, 66 плавсредств; из них от МЧС: 755 человек, 188 единиц техники, в том числе 56 плавсредств, 7 БЛА.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , неустойчивая погода, которая будет господствовать на этой неделе, грозит подтоплением восьми районам Алтайского края. Речь идет о Быстроистокском, Краснощековском, Смоленском, Советском, Шипуновском, Петропавловском, Целинном, Первомайском районах.
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