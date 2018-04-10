Ремонт дорог в барнаульском поселке Ильича начнется уже на следующей неделе, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
Неотложные аварийные работы будут выполнены, прежде всего, на улицах Красноярская, Остров Кораблик, Понтонный мост, Заозерная.
Сначала будут проведены подготовительные работы, а именно грейдирование указанных дорог и откачка талых вод с проезжей части. Эти работы проведут в ближайшие дни, а на следующей неделе приступят к ремонту. Наиболее проблемные участки будут засыпаны щебнем в два слоя: первый слой будет из щебня фракции 40 на 70, второй — 20 на 40.
Все работы должны быть закончены до 27 апреля.
Комментарии
Очередной сезон закапывания денег в землю, объявляется открытым.