Россия запретила ввоз на свою территорию белорусской свинины из-за обнаружения в готовой продукции вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Запрет начинает действовать с 10 апреля и распространяется как на ввоз животных, так и свиноводческой продукции со всей территории этой страны.
Также сообщается, что запрет касается мяса диких кабанов, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых к указанному вирусу видов животных, и ряда других товаров.
Запрет будет действовать до выяснения ситуации с вирусом африканской чумы свиней на территории Белоруссии и проведения переговоров представителей надзорных органов двух стран.
Комментарии
Ну вот, скоро и в Белоруссии будут шагать ветераны СС на парадах...
Сейчас батька быстро что бы компенсировать ущерб сдаст землицу НАТО под базы