Принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков, они попросили всех желающих отправить эти деньги на благотворительность. Об этом пишет ТАСС.
"Принц Гарри и Мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это великодушие. В этой связи пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок", — сказано в заявлении Кенсингтонского дворца.
Те, кто желает, могут выбрать, в какой благотворительный фонд отправить деньги. В заявлении указано семь фондов. При этом подчеркивается, что ни у кого из них "нет официальных отношений с этими организациями".
Напомним, венчание 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы и модели Меган Маркл пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На эту церемонию приглашены около 600 избранных гостей, включая королевскую семью и близких друзей.
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