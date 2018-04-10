Многокилометровые пробки зафиксированы в Барнауле утром во вторник, 10 апреля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, сейчас на дорогах краевой столицы восьмибалльные заторы.
Стоят Змеиногорский тракт и улица Кутузова. Скорость движения – 15 и 7 километров в час. Сложная дорожная ситуация на третьем малаховском кольце и Павловском тракте (скорость движения – 7 километров в час). Стоит также улица Малахова.
Затруднено движение на проспекте Ленина в сторону центра. Пробка также на улице Северо-Западной и проспекте Строителей.
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