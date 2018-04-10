Возгорание кафе произошло в Железнодорожном районе Барнаула поздно вечером в понедельник, 9 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по краевой столице.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 23:32. Пожар был ликвидирован до приезда пожарной бригады.
На тушение пожара, тем не менее, выезжали шесть сотрудников МЧС на двух спецмашинах.
В пресс-службе МЧС ИА "Амител" рассказали, что кафе находится по адресу проспект Коммунаров, 130. В этом месте расположено кафе "Кураж".
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