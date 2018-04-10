Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции США "вопиющими". Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
"Она (ситуация с расширением санкционного списка США — примечание редакции) вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся", — отметил он.
Также официальный представитель Кремля отметил, что российские власти сделают все возможное, чтобы минимизировать возможный ущерб от новых ограничительных мер. Песков подчеркнул, что негативный характер новых санкций уже ощущается. Но реальный размер данного влияния можно будет узнать лишь после проведения анализа ситуации.
Напомним, 6 апреля США расширили санкционный список. В расширенный список вошли 24 российских бизнесмена и 14 компаний.
Комментарии
Ну после такой оценки, остаётся только Трампа поздравить. Он молодец, всё правильно сделал!
Санкции не антироссийские, а против вашей дружной банды.
индустриализацией надо заниматься и созданием рабочих мест
Наступают трудные времена: снова кризис – хуже, чем в 2008-м
Паническая атака на рубль, скорее всего, закончится очень быстро, но общая тенденция продолжится. Такое мнение к интервью РИА «Новый День» высказал аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. По его оценке, нужно ждать новый кризис – тяжелее, чем в 2008 году.
«Сейчас идёт паническая продажа. Паника, скорее всего, сегодня закончится, курс usd/rub стабилизируется в районе 60-60,5. Падение идёт в русле общей тенденции ухода от рисков. Бегство капитала из рисковых активов глобальное, и связано с раскруткой торговой войны США и Китая», отметил эксперт.
По его оценке, «российская локальная история – удар санкциями по компаниям Олега Дерипаски». «Характерно, что в пятницу, когда санкции только были введены, реакции не последовало. Триггером стали политические события выходных, связанных с обострением в Сирии», – обратил внимание эксперт.
«Резкий обвал – это кумулятивный эффект. Возможен отскок, но долгосрочные перспективы рубля и российского рынка негативны. Они негативны в силу ухудшения глобального фона, так и в связи с ростом напряжённости между Россией и США.
Позитивным фактором пока выступает нефть, удерживающая высокие ценовые уровни. Это окажет поддержку рублю и акциям российских нефтяных компаний, когда эмоции уступят место более трезвой оценке рыночной ситуации», отметил Голубовский.
В то же время, как полагает эксперт, «долгосрочные перспективы нефти также негативны».
«Глобальная торговая война ударит по сырьевым рынкам. Резюмируя, я подтверждаю уже неоднократно выданную ранее рекомендацию уходить из рубля. Наступают трудные времена. Кризис, который уже начинает раскручиваться, может оказаться хуже, чем в 2008-м году. У меня пока все на эту тему. В краткосрочной перспективе между золотом и долларом я бы выбрал доллар, в долгосрочной – золото», – заключил Голубовский.
Удивительное дело! Одна бумажка с несколькими подписями и печатями - и российские "неолигархи" потеряли 12 миллиардов! Никаких усилий! Никаких судов! Никакой кражи!
Друзья, настают трудные времена, давайте затянем пояса и поддержим ребят против которых направленны санкции !
Можно просто на падении сейчас подкупить акций, вот только угадать надо, какие из них отрастут
А вообще надо Пендосам ответить.. Забрать у Пепсико Рубцовский молочный завод например. Ну и кокаколу продавать запретить.
когдаже перстанут банду упырей называть всей Россией?
10.04.2018 10:48
АБОРИГЕН
Банда, бандой, но как вы прокомментируете Рособоронэкспорт, Газпромбурение, Группа ГАЗ, Русал, агрохолдинг Кубань?
Это ведь не конкретные физические лица, это трудовые коллективы, это налоги в стране. Что хорошего вам, Абориген, будет от того, что обанкротится например Русал, одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире, с 61 тысячей сотрудников?
10.04.2018 10:57
- гость -
Хороший анализ, годный.
10.04.2018 11:05
ANARCHY
К сожалению, мы все сейчас живем во времена Pax Americana. Поэтому глупо отрицать серьезность их ресурсов и мощности. Означает ли это, что надо следовать их воле? Вовсе нет. Вот задайте себе вопрос: вы сам хотите жить так, чтобы вами управляли американцы?
Или еще один вопрос: вы считаете, что американцы давят Россию для ее же блага? Вы всерьез полагаете, что американцы хотят низвергнуть путинский режим, чтобы здесь к власти пришел народноориентированный политик, который бы вел Россию к истинному величию?
У вас память есть? Вы помните чем обернулось братание Ельцина в конгрессе США? Вам мало?
Ну и кокаколу продавать запретить.
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Это всё на что вы способны? Может смартфоны, компьютеры и операционные системы запретить?
Забрать у пепсико РБЗ? И отдать сибмамагису?
10.04.2018 10:48
АБОРИГЕН
Банда, бандой, но как вы прокомментируете Рособоронэкспорт, Газпромбурение, Группа ГАЗ, Русал, агрохолдинг Кубань?
Это ведь не конкретные физические лица, это трудовые коллективы, это налоги в стране. Что хорошего вам, Абориген, будет от того, что обанкротится например Русал, одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире, с 61 тысячей сотрудников?
10.04.2018 10:57
- гость -
Хороший анализ, годный.
10.04.2018 11:05
ANARCHY
К сожалению, мы все сейчас живем во времена Pax Americana. Поэтому глупо отрицать серьезность их ресурсов и мощности. Означает ли это, что надо следовать их воле? Вовсе нет. Вот задайте себе вопрос: вы сам хотите жить так, чтобы вами управляли американцы?
Или еще один вопрос: вы считаете, что американцы давят Россию для ее же блага? Вы всерьез полагаете, что американцы хотят низвергнуть путинский режим, чтобы здесь к власти пришел народноориентированный политик, который бы вел Россию к истинному величию?
У вас память есть? Вы помните чем обернулось братание Ельцина в конгрессе США? Вам мало?
___________________________
Ну и чему это? быть нищими и гордыми это круто?
Вот задайте себе вопрос: вы сам хотите жить так, чтобы вами управляли американцы?
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Лучше уж американцы чем эта шайка бандитов!
Я вот туже думаю, не пора ли закупиться упавшими акциями?..
11:26, а сюда то зачем писать? Хотите потерять деньги - за купайтесь.
Долларами и евро закупаться пора
10.04.2018 11:05
ANARCHY
К сожалению, мы все сейчас живем во времена Pax Americana. Поэтому глупо отрицать серьезность их ресурсов и мощности. Означает ли это, что надо следовать их воле? Вовсе нет. Вот задайте себе вопрос: вы сам хотите жить так, чтобы вами управляли американцы?
Или еще один вопрос: вы считаете, что американцы давят Россию для ее же блага? Вы всерьез полагаете, что американцы хотят низвергнуть путинский режим, чтобы здесь к власти пришел народноориентированный политик, который бы вел Россию к истинному величию?
У вас память есть? Вы помните чем обернулось братание Ельцина в конгрессе США? Вам мало?
________________________________
может набьете карманы гордостью, суверинитетом и прочей фигней и пойдете за ипотеку расплатитесь ими?
как быть моей соседки риэлторше с тремя детьми которую скоро выселят на улицу, так как продажи нулевые и денег нет от слова совсем?
10.04.2018 11:30
- гость -
Долларами и евро закупаться пора
бери больше. скоро по сотке будут (с)
10.04.2018 11:32
- гость -
Валежник пусть собирает и продает.
10.04.2018 11:25
- гость -
Иракцы, Ливийцы и прочие тоже так же думали...
Да я 20 марта закупился.
Вам то откуда знать мотивы американцев и отчего они проявляют в последнее время повышенный интерес? Может их реакция связана с тем, что кое кто поддерживает диктаторские режимы по всему миру, начиная от Зимбабве и Ирака и кончая КНДР. А может потому что предоставляет убежище Сноуденам в то время как сами принимают законы Яровой. Путин сам провоцирует подобное отношение. Зачем он в Сирию влез.
Долларами и евро закупаться пора
в 2014 больше выиграли те, кто закупился вовремя нужными акциями..
Хотя не, выиграли те, кто вовремя купил $ вовремя их продал и потом закупил нужные акции
10.04.2018 11:35
- гость -
Ну так и вам мотивы американцев неизвестны, но вы их действия поддерживаете. Ну а насчет диктаторских режимов это верно подмечено. Сомоса кем был? Кто его своим назвал?