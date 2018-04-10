Сегодня, 10 апреля, в 17.00 в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле (69.11 УКВ) обсудят нюансы законопроекта о прямых договорах за услуги ЖКХ.
Гость эфира — генеральный директор "Барнаульской горэлектросети" Иван Василиади.
Как ранее писал Amic.ru, в апреле вступили в силу поправки в Жилищный кодекс о прямых договорах в ЖКХ.
Сейчас многие горожане не имеют лицевых счетов в Горэлектросети, Водоканале и СГК. Все платежи жильцов за свет, воду и тепло проходят через управляющую компанию. Новый закон позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие компании (УК).
С какой целью законодатели изменили систему платежей в ЖКХ? Какие опасности таит в себе "старая" система расчетов — через управляющие компании? Выгодно ли платить за воду, свет, тепло ресурсовикам напрямую? Как перейти на прямой договор? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит генеральный директор "Барнаульской горэлектросети" Иван Василиади.
Желающие присоединиться к прямому эфиру и задать свой вопрос могут позвонить по телефону: (3852) 68-33-40.
Слушайте радио Эхо Москвы в Барнауле на 69.11 УКВ или онлайн 10 апреля в 17.00.
Комментарии
Я как-то раньше с рабочего IP указывал на явные косяки, они быстро забанили IP.
Это даже хорошо, я стал меньше отвлекаться отработы.
Только вот беда, недавно разбанили, амнистия, видимо, была, или комментов вообще мало стало.