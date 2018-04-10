Фото: vk.com/barneos22
История спасения мужчины, который минувшей ночью в неадекватном состоянии забрался на трубу возле газовой котельной, расположенной близ ТЦ "Галактика", закончилась благополучно.
Напомним, что горожанина, оказавшегося на верхотуре, заметили еще до полуночи. На место прибыли сотрудники МЧС, которые задействовали так называемый "куб жизни", чтобы смягчить падение мужчины, если он все же сорвется вниз.
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На уговоры мужчины спуститься вниз ушел не один час. В итоге, как рассказали порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возмутитель спокойствия все же спустился самостоятельно.
"Мужчину передали полицейским", — добавил собеседник редакции.
Комментарии
"Спустился самостоятельно"
Т.е. лезть за ним было некому?
Если несколько часов лишь уговаривали.