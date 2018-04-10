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Подробности спасения барнаульца, забравшегося на трубу у ТЦ "Галактика"

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Спасатели передали мужчину полицейским

Фото: vk.com/barneos22

История спасения мужчины, который минувшей ночью в неадекватном состоянии забрался на трубу возле газовой котельной, расположенной близ ТЦ "Галактика", закончилась благополучно.

Напомним, что горожанина, оказавшегося на верхотуре, заметили еще до полуночи. На место прибыли сотрудники МЧС, которые задействовали так называемый "куб жизни", чтобы смягчить падение мужчины, если он все же сорвется вниз.

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На уговоры мужчины спуститься вниз ушел не один час. В итоге, как рассказали порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возмутитель спокойствия все же спустился самостоятельно.

"Мужчину передали полицейским", — добавил собеседник редакции.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.04.2018 09:49
- гость -

"Спустился самостоятельно"
Т.е. лезть за ним было некому?
Если несколько часов лишь уговаривали.

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