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Названы регионы России с самой низкой и самой высокой смертностью

, ИА "Амител"
Снижение уровня смертности произошло в 79 субъектах

Фото: pixabay.com

Минздрав назвал российские регионы, где отмечены самые низкие и самые высокие показатели смертности. Примечательно, что Алтайский край не вошел ни в тот, ни в другой список. Об этом пишет газета "Известия".

Итак, самые низкие показатели смертности в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые высокие — в Псковской, Новгородской и Тверской областях.

Между тем в ведомстве говорят о том, что снижение уровня смертности произошло в 79 субъектах. Чиновники объясняют это ранней диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни. Наибольшие темпы сокращения зафиксировали в Еврейской автономной области — на 12%, Республике Тыва — на 11,2%, Чукотском автономном округе — на 9%, Сахалинской области — на 8,4%, Республике Марий Эл и Тюменской области — на 6,1%. При этом, например, в Калмыкии отмечается рост смертности на 2,1%.

В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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