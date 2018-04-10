Пакет услуг "Наш Smart" — общий для всей семьи, к нему можно подключить шесть человек или гаджеты, настраивая лимиты для каждого из них по отдельности. Когда у членов семьи закончится выделенный лимит на услуги связи, они смогут звонить или отправлять SMS на условиях собственного тарифа, а доступ в интернет будет приостановлен до момента обновления общего пакета. Стоить добавить, что тариф "Наш Smart" может использоваться не только членами семьи, но и компанией друзей или единомышленников.
Преимущество нового тарифа легко увидеть на примере обычной семьи из трех человек, где у каждого есть смартфон и еще один планшет на всех, ведь к тарифу "Наш Smart" может быть подключено любое устройство, у которого есть SIM-карта. Даже если каждый член семьи пользуется демократичным тарифом Smart за 360 рублей в месяц и специальным тарифом для планшета за 400 рублей, при подключении нового тарифа "Наш Smart", при том же объеме потребления, семейные траты на связь снизятся более чем в два раза – плата за тариф на всю семью в Алтайском крае составляет 600 рублей в месяц.
Тариф "Наш Smart" – очередной шаг МТС в создании шеринг-сервисов, которые позволяют клиентам оператора снизить расходы на связь. Для использования всей семьей также есть мобильное ТВ от МТС: до пяти человек могут смотреть любимые телепередачи, фильмы и сериалы с одного аккаунта. Ранее оператор запускал сервис "Единый интернет", который позволял делиться единым пакетом интернета сразу с несколькими устройствами. Кроме того, пользователи тарифа "Наш Smart" смогут бесплатно пользоваться связью, оплачивая покупки банковской картой МТС Smart Деньги и выполняя условия одноименной программы.
Подробнее про "Наш Smart" можно узнать на официальном сайте компании МТС
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