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Скамья подсудимых ждет двух братьев в Алтайском крае, которых обвиняют в убийстве четырех человек, совершенном с особой жестокостью.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 30-летнему жителю Егорьевского района и его 27-летнему брату инкриминируют пункты "а", "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, ночью 3 мая прошлого года злоумышленники приехали на территорию базы по приему плодово-ягодных продуктов и зашли в деревянную постройку, которая была предназначена для временного проживания рабочих.
Здесь братья причинили четверым спящим мужчинам множественные удары ножом по телу, облили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли. В результате полученных ран и ожогов все четверо потерпевших скончались в больнице.
Что касается мотива столь жестокого преступления, то, как отмечают в СКР, один из злоумышленников предположил, что мужчины обидели его супругу.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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