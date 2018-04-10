Две бийские пенсионерки в одни сутки дали отпор мошенникам, действовавшим по схеме "ваш родственник попал в беду". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что 76-летней бийчанке мошенник позвонил в половине четвёртого утра и сообщил, что её внук совершил ДТП с пострадавшими. Для решения проблемы незнакомец потребовал перечислить деньги. Однако женщина слышала о таких уловках и сначала позвонила внуку. После того, как родственник сказал, что с ним все в порядке, она сообщила о звонке мошенника в полицию.
Такое же сообщение поступило по телефону 70-летней бийчанке, которую мошенники разбудили в семь часов утра. Женщина также сначала связалась с родственником и убедилась, что с ним все в порядке.
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