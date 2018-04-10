Два ТРЦ на Алтае могут закрыть из-за нарушения противопожарных норм

В Горно-Алтайске прокуратура готовит к подаче в суд заявления о приостановлении деятельности торговых центров "Ткацкий-2" и "Разноторг", а также ночного клуба "Кедр" до устранения их собственниками нарушений законодательства о пожарной безопасности. Об этом со ссылкой на первого зампрокурора Республики Алтай Вячеслава Рехтина пишет портал "Новости Горного Алтая".
После трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" по всей стране идут проверки соблюдения норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В Республике Алтай на сегодняшний день проведено 116 проверок, и они еще не закончились. Наиболее характерные нарушения, которые выявляют, это зауженные пути эвакуации, отделка помещений горючими материалами, заблокированные или закрытые дополнительные выходы, низкое давление в шлангах подачи воды или вообще отсутствие в них воды, неполная комплектация противопожарных щитов, неподготовленность персонала.
По результатам проверок уже внесено несколько десятков представлений, 18 лиц привлечены к административной ответственности, готовятся материалы о привлечении к административной ответственности еще 37 лиц.
Прокурор региона Николай Мылицын подчеркнул, что никакой предвзятости к юридическим лицам нет: "Все проверки проходят с привлечением специалистов, собственников и администрации заведений. Часть нарушений устраняются на месте, но есть и серьезные, принципиальные нарушения, на устранение которых нужно время. Никакого снисхождения не будет – на кону, как показала трагедия в Кемерово, судьбы людей".
Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в столице Кузбасса погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии
когда пишут "Алтай" имеют в виду Алтайский край, в данном случае Республика Алтай...
Вот единственные, кому не безразлично. Есть грубые нарушения - закрыть!!! А у нас - ну заужены выходы, ну выполнены из горючих материалов ну и ладно, нет вторых эвакуационных дверей ну и ладно..... Ни один еще не закрыли. Как так то?? Опять тупо рука руку моет??? Только взятки больше стали видимо и все.