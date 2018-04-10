Продовольственные ярмарки будут работать в пригороде Барнаула в субботу, 14 апреля, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Здесь можно будет купить яйца, мясо птицы, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбу, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи, фрукты и так далее.
Ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:
Индустриальный район:
микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в.
Ленинский район:
поселок Научный городок.
Октябрьский район:
улица Германа Титова, 9.
Центральный район:
село Лебяжье – улица Центральная, 65а;
микрорайон Затон — улица Водников, 11.
Комментарии
не поняла смысл вот этих ярмарок, в обычных магазинах все дешевле, а казалось бы должно наоборот...